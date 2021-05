LIVE DARTS. Uitstekende start voor Clayton in finale tegen De Sousa, wie wint prestigieuze Premier League?

Darts Fans kunnen niet lang blijven zitten: “Stand up if you love the darts”

26 mei Ambiance in Milton Keynes. Net als in het voetbal verwelkomen ze in Engeland ook in het darts opnieuw met mondjesmaat fans. Een 1.000-tal supporters die vooraf getest werd, mocht de avond bijwonen. Zij zorgden meteen voor veel animo in de wedstrijd tussen onze Dimitri Van den Bergh en de Portugees De Sousa. Als het van de supporters afhing, was ‘Dancing Dimi’ zeker en vast de winnaar geweest. Vooral als onze landgenoot aan zet was, gingen de decibels vanuit de zaal de hoogte in. Maar niet alleen onze landgenoot werd bezongen, ook de liefde voor het darts kreeg een voornaam plaatsje zoals in de video hierboven. ‘Stand up, if you love the darts’. Ideale trucje om de regel dat de fans moesten blijven zitten, te omzeilen.