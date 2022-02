LIVE DARTS. Sensatie in Belfast: Price gooit ninedarter tegen Van Gerwen

Darts Dartstop­pers komen naar België: European Tour strijkt in september neer in Wieze

Van 23 tot 25 september wordt in de Oktoberhallen in Wieze een nieuwe Belgian Darts Open georganiseerd. Het toernooi met een prijzenpot van 166.000 euro maakt deel uit van de Professional Darts Corporation’s European Tour, een serie van dertien toernooien over heel Europa.

9 februari