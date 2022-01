LIVE DARTS. Ratajski overleeft 7 matchdarts, wat doet Van den Bergh op openingsdag van Masters?

Darts TEASER. Dartsbel­gen aan de tand gevoeld: “Hij was vroeger een vervelend ventje. En dat is hij gebleven”

Met wie kunnen Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Erik Clarys het best opschieten in het dartscircuit? En wie is volgens hen de vervelendste darter? De drie ‘dartsbelgen’ kregen enkele leuke vragen voorgeschoteld. “Hij was vroeger een vervelend ventje. En dat is hij in mijn ogen gebleven.”

26 januari