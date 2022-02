LIVE DARTS. Price vloert Smith met schitterende 170-finish

Darts Man in vorm Joe Cullen is te sterk voor Dimitri Van den Bergh in finale Players Champions­hip 4

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) is er zondag in het Engelse Wigan niet in geslaagd een eerste toernooi dit seizoen te winnen. In de finale van het Players Championship 4 ging hij kansloos met 8-1 onderuit tegen man in vorm Joe Cullen (PDC-11), zaterdag ook al winnaar van het derde toernooi.

