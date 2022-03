LIVE DARTS. Michael van Gerwen én Gerwyn Price sneuvelen meteen in Birmingham

Judd Trump toont zijn klasse met een 147 maximum­break en wint Masters snooker

Judd Trump heeft zondag in Antalya de eerste editie van het Turkish Masters snooker gewonnen. In de finale zette de 32-jarige Engelsman zijn vijf jaar oudere landgenoot Matthew Selt met 10-4 opzij. In het tiende frame liet “The Ace in the Pack” daarbij een 147 maximumbreak optekenen.

13 maart