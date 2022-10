LIVE DARTS. Héérlijke openingsavond in Leicester, wat doen Van den Bergh en Huybrechts op World Grand Prix?

Spaargids.be Tot 4,6 procent spaarrente in Frankrijk: mooie kans of groot risico?

Wie een blik werpt op de spaarrentes in het buitenland, merkt dat die soms interessanter zijn dan in ons land. In sommige buurlanden liggen ze zelfs vijf tot tien keer hoger. Kan je een goede zaak doen door je spaargeld op zo’n buitenlandse rekening te plaatsen? Spaargids.be neemt het onder de loep.

