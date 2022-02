LIVE DARTS. Halvefinalisten zijn bekend, Van Gerwen geeft Wright pak rammel

Winterspelen Geen openingsce­re­mo­nie, het eten voor de deur, maar Kim Meylemans ziet het vanuit haar 'closed loop’ weer helemaal zitten: "Ben gemotiveer­der dan ooit”

Als er iets te onthouden valt uit de hele saga rond Kim Meylemans, dan wel dat het verblijf op de Olympische Winterspelen in Peking niet te benijden valt. Vergeet het beroemde en soms beruchte olympisch dorp, in China is het binnen of buiten in de ‘closed loop’.

