LIVE DARTS. Halvefinalisten zijn bekend, Van Gerwen en Price meteen onderuit in Birmingham

UFC Aanval op straat blijft niet zonder gevolgen: UFC-vech­ter opgepakt nadat hij tegenstan­der voor restaurant in elkaar sloeg

MMA’er Jorge Masvidal is woensdagnacht opgepakt, nadat hij begin deze week in de nasleep van een UFC-nederlaag zijn opponent Colby Covington te lijf was gegaan op straat. Dat meldt ESPN. Voor een steakrestaurant in Miami sloeg hij de Amerikaan uit het niets neer. Zijn boodschap? “Je moest maar niet over mijn kinderen praten.”

24 maart