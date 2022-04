LIVE DARTS. Finale tussen James Wade en Joe Cullen, wie wint Premier League-manche in Manchester?

NBA Celtics? Bucks? Sixers? Met nog tweetal wedstrij­den is niemand zeker van zijn plekje in het Oosten

Twee à drie wedstrijden voor het einde van het reguliere seizoen staat het in de ‘Eastern Conference’ nog steeds allemaal op een zakdoek. De winnaar in het Oosten lijkt dan wel bekend, er wordt ondertussen nog met drie gestreden voor de tweede plaats en één topfavoriet is al zeker tot het play-in-toernooi veroordeeld. Een heel jaar gestreden voor de beste plaatsen en het komt aan op de laatste wedstrijden. In de play-offs betekent dat een wereld van verschil.

7 april