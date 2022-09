LIVE DARTS. Drie Belgen in actie vandaag in Wieze, met Huybrechts-Van Gerwen als hoogtepunt

Darts“Wat een publiek. Dit is echt niet normaal!” Kim Huybrechts, en met hem zowat alle darters, waren onder de indruk. De openingsdag van de Belgian Darts Open in Wieze was een gigantisch succes. Al viel het op het podium zelf wel wat tegen voor de Belgen. Enkel Kim Huybrechts en Mike de Decker slaagden erin zich te plaatsen voor de tweede ronde. Zij komen vandaag opnieuw in actie. Huybrechts trakteerde zichzelf met z’n zege op een treffen met Michael van Gerwen. Ook Dimitri Van den Bergh verschijnt vandaag voor het eerst op het podium in Wieze. Kijk live naar de Belgian Darts Open op VTM2 of volg het in onderstaande liveblog!