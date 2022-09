LIVE DARTS. Clemens door na straffe wedstrijd - Drie Belgen in actie vandaag in Wieze, met Huybrechts-Van Gerwen als hoogtepunt

EK basketbal EuroBasket 2022. Juancho Hernango­mez (zeven driepun­ters) leidt Spanje naar Europese titel * Duitsland pakt brons

Spanje is Europees kampioen. In de finale in Berlijn leidde uitblinker Juancho Hernangomez met zeven driepunters de Armada voorbij Frankrijk. Voor Spanje de vierde Europese titel. In de troosting was gastland sterker dan Polen.

19 september