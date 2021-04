LIVE DARTS. Blijft Dimitri Van den Bergh ongeslagen in Premier League?

Darts Zijn manager vloekt op zijn manier van tellen, maar ‘Special One’ gooide gisteren wel ninedarter: opvallende De Sousa vanavond tegen Van den Bergh

10:34 Tellen is nog een werkpunt, maar José de Sousa zit in de vorm van zijn leven. De 47-jarige Portugees gooide gisteren nog een ninedarter in de Premier League Darts. Vanavond kijkt hij Dimitri Van den Bergh in de ogen. Wie is de Portugees en waar moet onze landgenoot voor opletten? Een portret.