LIVE DARTS. Belgisch duel tussen De Decker en Mandiau, wie zegeviert in Wieze?



DartsDag één op de Belgian Darts Open in Wieze. In de namiddagsessie konden de Belgische qualifiers niet stunten, in de avondsessie schieten nog vier landgenoten in actie. Kijk live op VTM2 of volg het in onderstaande liveblog.