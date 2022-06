LIVE DARTS. Belgian Arrows sneuvelen tegen Australië, Wales klopt Nederland en is eerste finalist op World Cup of Darts

DartsDe kwartfinale is het eindstation gebleken voor Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts op de World Cup of Darts. De Belgian Arrows gingen onderuit tegen een ijzersterk Australië. Wie wint het WK voor landenteams? Volg het in onderstaande liveblog.

De Belgian Arrows hadden gisteren Polen opzij gezet en hielden dus vast aan de tactiek. Dimitri Van den Bergh beet opnieuw de spits af om zo tegen Simon Whitlock uit te komen, maar de Australiërs wisselden wél. Van den Bergh moest het zo opnemen tegen Damon Heta, zijn goede vriend én huisgenoot. Maar voor het dartsbord was er geen plaats voor vriendschap: Van den Bergh kwam nooit in de problemen, behield zijn eigen legs en sloeg dan bij een 3-2-voorsprong toe op de leg van Heta. Een 4-2-zege voor ‘Dancing Dimi’, die België zo op het goeie spoor zette.

Kim Huybrechts mocht het werk afmaken in een rechtstreeks duel met Simon Whitlock, maar die speelde een sterke partij. Ondanks een knappe 170-finish slaagde onze landgenoot er geen enkele keer in een leg van de Australiër te winnen. Whitlock haalde het zo met 4-3, waardoor een koppelpartij moest beslissen over wie naar de halve finale mocht.

De koppelwedstrijd moest de apotheose van een spannend duel worden, maar dat draaide even anders uit. De Australiërs gooiden duizelingwekkend hoge scores, terwijl de Belgen het bijzonder moeilijk hadden om aan te pikken. Sterker nog, Van den Bergh en Whitlock wisten geen enkele leg te winnen. En zo stond er in een mum van tijd een pijnlijke 0-4 op het bord. De Belgian Arrows sneuvelen zo in de kwartfinales, Australië mag zich opmaken voor een halve finale tegen Engeland. In de andere halve finale staat de affiche Nederland-Wales op het menu.

Van den Bergh: “Alsof ze toverdrank gedronken hadden”

Na de ontnuchterende koppelpartij was de teleurstelling van de gezichten van Huybrechts en Van den Bergh af te lezen. “Dit is inderdaad een anticlimax", vertelde Huybrechts. “Dimitri begon goed en speelde een heel goeie wedstrijd. Ik probeerde daarna tegen Whitlock de winst binnen te halen, maar hij was net iets beter.”

“Het leek wel alsof ze net voor de koppelpartij toverdrank hadden gedronken”, ging Van den Bergh verder. “Het is jammer dat zij net deden waarin wij te kort kwamen. We hebben het niet slecht gedaan, maar op een bepaald moment gooiden we een gemiddelde in de 70... Nochtans voelde het alsof we beiden sterker aan het gooien waren dan dat. Het is heel jammer, maar we moeten respect tonen voor Australië. Ze hebben het heel goed gedaan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.