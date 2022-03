LIVE. Cullen eerste finalist in Ahoy, Van Gerwen en Clayton strijden om tweede finaleplek

Boksen Nadat ze elkaar bespuwden: Thor ‘The Mountain’ Bjornsson klopt Eddie ‘The Beast’ Hall in ‘The Heaviest Boxing Match in History’

Afgelopen nacht vond in Dubai ‘The Heaviest Boxing Match in History’ plaats tussen de IJslander Thor Bjornsson (33), alias ‘The Mountain’ uit de hitserie ‘Game of Thrones’, en de Brit Eddie Hall (34). De winnaar: Thor Bjornsson. En de beslissing was unaniem.

20 maart