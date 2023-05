LIVE CAGE WARRIORS 154 (21u10). Titel bij de bantams staat op het spel in kamp tussen Loughran - Hazan

Main event: Loughran - Hazan

Voor Cage Warriors was het eigenlijk een ‘no-brainer’ dat Caolan Loughran voor die titel zou vechten. De ongeslagen Ier is een enorm talent in de organisatie en won zijn drie partijen binnen Cage Warriors. Meest recent wist hij ex-vlieggewicht kampioen Luke Shanks te finishen en daarmee wist hij zijn ticket naar een titelgevecht in het bantamgewicht veilig te stellen. Tegenstander Dylan Hazan is eveneens ongeslagen. Hazan had echter meerdere malen problemen met zijn gewicht te halen en besloot recent om toch maar naar het bantamgewicht over te stappen. Hazan vocht vier partijen voor de organisatie en won deze ook allemaal. Het is voor het eerst dat hij nu bij de bantams gaat vechten en hij mag meteen proberen voor eigen publiek de titel binnen te slepen.