LIVE BELGIË - NEDERLAND (20u30). “We zijn hier om de Belgen trots te maken, niet om onszelf af te breken”

Vijftien mogelijke tegenstanders voor België vrijdagavond laat bij de draw en net Nederland kwam uit de bus. “Een pittige loting. Maar niet onoverkomelijk”, zegt Huybrechts over de loting. “Zij zullen evenmin blij geweest zijn met ons. We zijn goed in vorm, kijk naar onze gemiddeldes de voorbije twee duels: telkens over de 90.” Van den Bergh: “We weten wat we kunnen en we tonen het. Bovendien kunnen we groeien in het toernooi.”