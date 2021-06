LIVE. Belgian Cats proberen terug te knokken na vroege achterstand, bereiken ze historische EK-finale?

BasketbalSchrijven de Belgian Cats geschiedenis? In 2017 veroverden ze brons, vandaag gaan ze voor niets minder dan de EK-finale. De tegenstander is Servië, een thriller ligt in het verschiet. Straks een Belgisch feestje? Volg het live op HLN.be!