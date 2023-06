LIVE. “Belgian Cats doken wilde feestnacht in” - Enig mooi: Meesseman in catacomben geknuffeld door Spaanse sterspeelster - Terug op Zaventem om 18u30

BASKET ACTUA. Winst en verlies voor Belgian Lions U20 * Joppe Mennes speelt eerste minuten * Caspar Augustij­nen (3x3) loopt ernstige knieblessu­re op in Polen *

In de voorbereiding op het EK in Kreta oefenden de Belgian Lions U20 twee keer op de stage in Portugal. Tegen Kroatie werd er verloren (71-89). Tegen Portugal werd ruim gewonnen: 65-82. * In de 3x3 Europe Games in het Poolse Krakau viel Caspar Augustijnen uit in de eerste minuut van het toernooi.