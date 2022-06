LIVE 3x3. Cats nemen het in achtste finales op tegen Brazilië, Lions straks aan zet in kwartfinales

ATLETIEK “Dit is wat ik nodig had”: Nafi Thiam tankt vertrouwen op Diamond League in Parijs

Het klinkt intussen vertrouwd in de oren: Nafi Thiam is haar lichaam - en dan vooral haar kwetsbare rug - aan het testen. Vanavond deed de olympische kampioene dat tijdens de Diamond League-meeting in Parijs. Met 1m92 in het hoogspringen keert ze tevreden huiswaarts: “Ik wist vooraf niet wat ik kon verwachten. Het kon alle kanten uit. Maar dit geeft vertrouwen.”

19 juni