LIVE 3x3. Belgian Lions zijn eraan begonnen, wat doen Vervoort en co tegen Slovenië?

ATLETIEK Geen toptijd voor Nafi Thiam op Gouden Spike in Leiden

Geen toptijd voor Nafi Thiam vanavond tijdens de Gouden Spike meeting in Leiden: de olympisch kampioene zevenkamp finishte als derde op de 100m horden, in 13.66. Straks treedt de 27-jarige Naamse ook nog aan in het verspringen.

11 juni