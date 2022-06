LIVE 3x3. Belgian Lions stoten door naar halve finales, wat kunnen de Cats vanavond (21u10) tegen China?

3x3De Belgian Cats staan in de kwartfinales op het WK 3x3 in Antwerpen. Onze basketdames namen de maat van Brazilië (15-9) en kijken om 21.10 uur titelverdediger China in de ogen. De Belgian Lions zijn morgen weer aan zet, zij waren in hun kwartfinale om 17u30 de betere van Polen. Mis in onderstaande liveblog niets van alle actie.