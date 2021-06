LIVE (21u). Belgian Cats spelen voor historische finale op EK

Olympische Spelen Belgische haas brengt geen soelaas: viervoudig olympisch kampioen Mo Farah niet naar Tokio

25 juni Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah heeft zijn laatste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) op de 10.000 meter gemist. De 38-jarige Farah finishte in Manchester in een speciale testrace op de Britse kampioenschappen in 27:47.04. De limiet voor Tokio ligt op 27:28.00.