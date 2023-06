LIVE (20u45). Plaatsen de Belgian Cats zich ten koste van Frankrijk voor de finale van het EK basketbal?

Yellow Tigers scharen zich achter bondscoach Vande Broek na beschuldi­gin­gen van mentaal grensover­schrij­dend gedrag

De Yellow Tigers scharen zich in een open brief achter Gert Vande Broek. De bondscoach van de Belgische volleybalvrouwen riskeert een schorsing van twee jaar voor psychisch grensoverschrijdend gedrag. Binnenkort wordt in de zaak een uitspraak van de tuchtraad verwacht.