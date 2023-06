LIVE (20u). Pakken Belgian Cats het goud in finale tegen Spanje? - Julie Vanloo koningin van driepunters

BASKET ACTUA. Caspar Augustij­nen (3x3) loopt ernstige knieblessu­re op in Polen * Luik-Ber­gen en Charleroi-Kangoeroes Mechelen openen het nieuwe BNXT-sei­zoen *

In de 3x3 Europe Games in het Poolse Krakau viel Caspar Augustijnen uit in de eerste minuut van het toernooi. De Belgian Lions wonnen hun openingspartij tegen Slovenië met 21-8. In de tweede match was het drietal Vervoort, De Valck en Donkor niet opgewassen tegen Letland: 16-21. * Het nieuwe BNXT-seizoen start in het weekend van 22, 23 en 24 september. Op vrijdag staan de duels Luik-Bergen en Charleroi-Kangoeroes Mechelen geprogrammeerd als openers. *