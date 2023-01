LIVE (12u30). Waarom de Red Lions maar beter de sloopkogel bovenhalen tegen Japan

HockeyNa twee weken in hun vertrouwde hotel in Bhubaneswar reisden de Red Lions woensdag af naar Rourkela, 300 kilometer meer naar het noorden, waar ze het straks (12u30 Belgische tijd) in het Birsa Munda Stadium opnemen tegen Japan in de derde wedstrijd van groep B op het WK hockey in India. Het doel is duidelijk voor de Belgische hockeymannen: zoveel mogelijk doelpunten scoren tegen het achttiende land op de wereldranglijst. De wedstrijd volgt u hier LIVE!