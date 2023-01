LIVE (12u30). Red Lions nemen het in eerste WK-groepsmatch op tegen Zuid-Korea

Atletiek Atletiek­paus Wilfried Meert over de uitdagin­gen voor Nafi Thiam in 2023: “Europees record kan het grote doel zijn”

Nafi Thiam (28) is met haar WK- en EK-titel in de zevenkamp topfavoriete voor de titel van Sportvrouw van het Jaar. Atletiekpaus Wilfried Meert over haar resterende uitdagingen: “Alles, inclusief het WK dit jaar, staat in het teken van Parijs 2024.”

6 januari