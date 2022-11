Lisa Vaelen pakt knap historische zesde plek in WK-finale sprong: “Laten zien dat kleine België ook iets kan op dat toestel”

De concurrentie was ijzersterk voor Vaelen: het gros van gymnasten in de WK-sprongfinale ligt buiten bereik als ze hun beide sprongen goed uitvoeren. De moeilijkheidsgraad van de eerste sprong van Vaelen is wereldtop, maar haar tweede sprong moet ze nog opkrikken om voor WK-medailles mee te kunnen strijden. Door een val van de Israëlische Lihie Raz en de Koreaanse Seojeong Yeo kreeg Vaelen wel uitzicht op een mooiere plek in het klassement dan haar achtste plek in de kwalificaties. Maar dan moest Vaelen het zelf ook goed doen. Aan de scores van de Franse Colline Devillard, de Canadese Elisabeth Black en beide Amerikaanse turnsters Jordan Chiles en Jade Carey zou ze wel niet kunnen tippen.

“Ik heb getoond dat het kleine België iets kan laten zien in de sprong”, zei Lisa Vaelen. Ze vond dat ze goed met de stress was omgegaan in haar eerste grote WK-finale. “Ik dacht: ‘Een podiumplaats zit er toch niet in, laten we genieten van deze ervaring.’ Maar als je dan voor dat toestel klaar staat is het wel: ‘Oei’. Maar eens ik vertrok, zat ik goed in het ritme. Mijn knieën konden nog beter gestrekt zijn, maar in het algemeen was mijn niveau goed.” Vaelen zegt dat de ervaring van de Spelen vorig jaar haar geholpen hebben: “De Spelen, dat was wat een hel. Ik was aan het sterven van de stress - niet normaal. In de kwalificaties liep mijn sprong toen mis, maar in de teamfinale heb ik me gelukkig kunnen tonen. Hier op het WK doe ik nog een tikkeltje beter dan op het EK in München deze zomer (waar ze nipt naast brons greep, red). Ik mag blij zijn over mijn vooruitgang.”