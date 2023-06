Lions en Panthers sluiten eerste minitoernooi Pro League af met winst tegen Nieuw-Zeeland

Bokslegen­de Mike Tyson brengt blitzbe­zoek aan La Louvière: “Ik heb het naar mijn zin in België”

Hoog bezoek in België: bokslegende - en zoveel meer - Mike Tyson (56) gaf woensdagavond acte de présence op een dinnershow in La Louvière - of all places. Zowat 350 Tyson-fans bejubelden de Amerikaanse vedette luidruchtig. Tyson, geflankeerd door zoontje Morocco, toonde zich dankbaar: “Ik heb het naar mijn zin in België.”