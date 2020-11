Lions-bondscoach selecteert twee debutanten voor EK-kwalificaties

Meer sport Topgymnas­te Axelle Klinckaert verlaat topsport­cen­trum voor Nederland: “Ik voelde dat ik in Gent stilstond”

5 november De GymFed blijft in zwaar weer. Na de belastende getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag deze zomer speelt het topsportcentrum in Gent topgymnaste Axelle Klinckaert kwijt. Ze traint voortaan in Nederland. “Ik had het gevoel dat ik in Gent stilstond.”