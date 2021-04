Limburg United wil bevestigen, Michiels: “Zege tegen Luik, dan voor vierde plaats tegen Aalst”

Meer sportPloeg in vorm: Limburg United. (Assistent)-coach in de kijker: Kristof Michiels (37). United zette vorige week twee opmerkelijke resultaten neer: thuiswinst tegen Antwerp Giants. En nog straffer: uitzege bij Bergen. En die lijn wil en kan het dit weekend verderzetten: vanavond thuis tegen rode lantaarn Luik, zondag op bezoek bij Okapi Aalst.

Kristof Michiels werd vorige week aangesteld als toekomstige opvolger van coach Pol Vervaeck bij Kangoeroes Mechelen. “Een mooie kans bij een mooie ambitieuze club. Na negen jaar als assistent voel ik me klaar. Je moet ooit springen he.”

Nog vier competitieweekends telt de EuroMillions League om het reguliere seizoen af te ronden. Achter de top twee Oostende en Bergen strijdt het viertal Antwerp Giants, Okapi Aalst, (in mindere mate) Kangoeroes Mechelen en Limburg United voor de plaatsten drie tot zes. En net deze teams komen in de eerste ronde van de play-offs tegenover elkaar te staan.

Van deze vier teams vertoont Limburg United momenteel de sterkste vormcurve.

“Basketbal blijft een rare sport: enkele weken terug zat het vertrouwen diep in ons team, nu voelen we een vertrouwensboost”, zegt Michiels. “We zitten in een goede flow. Eerder kenden ook Charleroi, Leuven Bears en Mechelen zo’n sterke periode. Aan ons om deze zo lang mogelijk vast te houden.”

Te beginnen dit weekend met een nieuwe dubbele opdracht.

“We mogen Luik absoluut niet onderschatten. We liepen eerder al tegen een opdoffer aan (Luik won op 17 maart tegen United: 69-66, red.)”, waarschuwt Michiels. “Dat mag nu absoluut niet gebeuren. En dan spelen we zondag uit bij Aalst met de vierde plaats als inzet. Die stek moet onze ambitie zijn. De derde plek lijkt mij momenteel te hoog gegrepen.”

Hoofdcoach

Na negen jaar als assistent-coach in de topklasse – bij Leuven Bears, Limburg United en Charleroi - maakt Michiels volgend seizoen de sprong naar de job van hoofdcoach. Vorige week werd hij aangekondigd als nieuwe sportieve baas van Kangoeroes Mechelen.

“Natuurlijk ben ik superblij met deze kans. Aan mij nu om ze te verzilveren. Ik voel dat ik er klaar voor ben. Ik heb voldoende waters doorzwommen, voldoende ervaring opgedaan als assistent. En eens moet je springen hé. Ik wil dit geprobeerd hebben.”

“Bij Mechelen kom ik in een mooie club terecht. Met een ambitieuze voorzitter, met plannen voor een nieuwe zaal, met groeiende sportieve ambities. Ik voel bij de sportief verantwoordelijken Tony Van den Bosch en Pol De Peuter veel steun en vertrouwen. We zitten hierin op één lijn. Tony kan me nog veel basketbalwijsheid bijbrengen. Daarom stap ik mee in dit nieuwe concept met een ruime coachingstaff, waarin ook Tony een adviserende rol vervult.”

Nog een steunpilaar voor Kristof Michiels, is Brian Lynch. Jarenlang zijn hoofdcoach, bij Limburg United en bij Charleroi. Een twee-eenheid vormden ze. Nog steeds hebben ze dagelijks contact.

“Ja, ook van Brian Lynch voelde ik veel steun om deze kans te grijpen. We bellen dagelijks. Ja, hij is de coach die mij het meest beïnvloed heeft. Zeker zijn visie op het offensieve aspect deel ik grotendeels. Al zal ik ook hier wel mijn eigen klemtonen leggen. Lynch was een enorm vrijgevige coach. Hij deelde veel verantwoordelijkheid. Bij hem stelde ik telkens ons defensief ‘gameplan’ op. Dat blijft mijn stokpaardje.”

