Liga-voorzitter Arthur Goethals klaar voor afscheid: “Blij dat we play-offs gered hebben”

“Blij en opgelucht dat we de play-offs gered hebben. Er was veel kritiek op het vernieuwde protocol van eind april dat stelde dat er geen uitstel van wedstrijden meer mogelijk was, ook bij een corona-uitbraak binnen een team niet. Er waren geen beschikbare speeldata meer. We zaten met de deadline van 15 juni voor alle basketballiga’s omwille van de Olympische kwalificatietoernooien. Wilden we de play-offs redden dan was deze ingreep noodzakelijk. Er volgde veel kritiek, begrijpelijk gezien de talrijke besmettingen bij Oostende, maar er was geen andere optie.”

“Ook het inkrimpen van de play-offs naar vier teams niet. Dat heeft op tafel gelegen, maar kreeg geen meerderheid bij de Liga-clubs. Er werd lang gehoopt dat in april alles genormaliseerd zou zijn, niet dus. En moesten we in het laatste seizoen voor de omschakeling naar de BeNe-Liga alsnog de play-offs aanpassen? Vandaar de beslissing om deze format te behouden.”

Zes jaar lang was Goethals de voorzitter van de Liga van de topklassers. Hoe blik je er zelf op terug?

“Ik zie het als een heel positieve ervaring. Mijn accent lag op het professionaliseren van de Liga zelf. En dan kan ik tevreden terugblikken. In 2015 hadden we geen eigen huisvesting. Wilden we vergaderen, dan waren we aangewezen op een vergaderzaaltje bij de federale bond. Er was geen structuur, geen personeel. Er was geen controle op het arbitragecompartiment. Dat lag nog volledig bij de federatie. Nu werken onze spelleiders onder een semiprofessioneel statuut. Dat betekende meteen dat de Liga 20 mensen in dienst nam. Ook naar media, vooral tv, en naar sociale media hebben we heuse stappen gezet. Het basketbal was volledig buiten de programmatie van VRT gevallen toen, nu is dat anders. En dan natuurlijk de uitwerking van de kersverse BeNe-Liga. Dat zie ik allemaal als positieve verwezenlijkingen.”

Zie je dan ook tekortkomingen in de voorbije zes seizoenen?

“De professionalisering van onze clubs. Nog steeds gaat bij het merendeel van de clubs het budget naar de spelerskern, te weinig naar organisatie en omkadering. Daaruit blijkt een kortetermijnvisie. Antwerp Giants en Bergen zijn de positieve voorbeelden, daar is de professionalisering wel structureel ingepast. Maar dat zie ik bij te weinig clubs.”

Ook een jarenlange zoektocht naar uitbreiding van de topklasse bleef zonder resultaat.

“Inderdaad, ongelukkig werd ik ervan. Voor Kortrijk was het te vroeg, Gent voelde geen interesse meer. Jammer, want het verleden bewees dat dit basketbalsteden zijn. Namen? Luxemburg? Zelfs in het Groot-Hertogdom? Nergens vonden we uitbreiding. Bijgevolg keken we naar Nederland. Was die uitbreiding binnen de landsgrenzen wel gelukt, er was nooit sprake geweest van een BeNe-Liga.”

Het woord is gevallen: de Bene-Liga. Je ultieme verwezenlijking.

“De Belgische Liga was inderdaad initiatiefnemer. En zal ook de dragende kracht zijn. Organisatorisch en operationeel zal de BeNe-Liga door onze Liga gedragen worden. Wij staan structureel verder dan onze Nederlandse collega’s, wij zijn onafhankelijker van onze federatie. Daarom ook dat Wim Van de Keere (algemeen manager van de Liga, nvdr) als CEO van de BeNe-Liga werd aangesteld.”

“Een enorm positief signaal was de licentieaanvraag van alle tien topklassers. Niet evident voor clubs als Luik, Charleroi en Bergen. Onderschat de taalbarrière niet. Maar we konden ze overtuigen van de uitstraling van dit nieuwe project. Een project waar ze graag mee instappen. Ook al worstelen enkele clubs met een moeilijke financiële situatie. En zal dit ook de komende jaren nog zo zijn. Hopelijk heeft dit geen invloed op de kwaliteit van het product.”