Liam Everts (17) maakt debuut in WK-klasse met vader Stefan als trainer: “Ooit word jij wereldkampioen” - “Maar geen tien keer zoals jij, da’s belachelijk veel”

WK hockey indoor strijkt in februari neer in Luik: 5 dagen, 24 ploegen en 80 matchen

17 september Met een jaar uitstel door de pandemie strijden van 2 tot en met 6 februari 2022 24 teams – twaalf mannen- en twaalf vrouwenploegen – in de Luikse Country Hall om de wereldtitel indoorhockey. In aanwezigheid van Thierry Weil, CEO van de Internationale Hockey Federatie, werd het evenement vrijdag officieel voorgesteld. “Indoorhockey is intens en attractief. Het wordt voor de fans een geweldige ervaring om een WK in eigen land te beleven”, aldus Patrick Keusters, voorzitter van de Belgische Hockey Bond. “Het is trouwens de eerste keer dat een WK indoor hockey in ons land wordt georganiseerd.”