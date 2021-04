Leider Philadelphia loopt tegen nederlaag aan in topper bij Milwaukee

Triatlon Ook Belgisch succes in triatlon: Bart Aernouts wint 70.3 Ironman in Florida, Marten Van Riel viert in Rotterdam

18 april Bart Aernouts heeft zijn campagne in de Verenigde Staten opgeluisterd met de zege in de 70.3 Ironman van Florida. Onze landgenoot - die vorige week nog zesde werd in de Ironman 70.3 Texas - legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u47:42. Dichter bij huis was er op de korte afstand ook een zege voor Marten Van Riel in Rotterdam.