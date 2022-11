Leider Gent verliest, Menen krijgt play-offs weer in het vizier

Gent kon geen beroep doen op Doumbia die daags voordien een epilepsie-aanval kreeg op training. Voor zijn ploeg begon de match dramatisch. De Vries kegelde de eerste bal buiten en zo was de toon eigenlijk gezet. Al herstelden de Oost-Vlamingen zich nog wonderwel na de 7-1. Van de Velde werd slecht aangespeeld en zette Gent daarmee voor het eerst op voorsprong (17-18). Klein drama voor Gent, toen spelverdeler Degruyter bij 23-21 door de enkel ging. Er wordt gevreesd voor meerdere weken inactiviteit. Met Brems aan de spelverdeling werd het toch nog spannend (23-23), het slotakkoord in het openingsspel was voor kapitein Sinnesael.

In set twee speelde Menen de tegenstander bij momenten op een hoopje. Net op het ogenblik dat de grensclub Gent helemaal bij de keel leek te grijpen (18-9) toonde het weer de kwetsbaarheid van de voorbije weken waardoor het elke set opnieuw dansen is op een slappe koord. Ook nu weer liet Menen Gent terugkeren tot 23-21. In set drie toonde Menen dan wel weer veerkracht door de 0-5-achterstand nog om te buigen. De match eindigde met een lullige rotatiefout.

Quote Het blijft elke week knokken omdat alle ploegen zo aan mekaar gewaagd zijn. Maxime Capet (Menen)

Bij Menen haalden ze opgelucht adem na de driepunter. Maxime Capet speelde een opvallende wedstrijd. Vooral zijn opslag zorgde voor averij bij de tegenstander. “Ik ben zeer blij dat we de volle buit pakten, vooral in eigen huis voor het talrijk opgekomen publiek”, zei de Fransman meteen na de partij. “Onze situatie begon toch wel alarmerend te worden met het oog op de play-offs en dus waren we eigenlijk verplicht om hier met de zege aan te knopen. Het blijft elke week knokken omdat alle ploegen zo aan mekaar gewaagd zijn. Ik ben niet verrast dat we met 3-0 wonnen. Ons niveau op training lag al weken hoog en dat harde werk begint eindelijk ook af te stralen op de wedstrijden zelf.”

Menen kende wel weer een paar serieuze appelflauwtes en liet zo twee keer een riante voorsprong uit handen glippen. “Niet alles loopt al perfect, maar ik onthoud vooral dat we goed serveerden en dat we in het laatste spel ook getoond dat we kunnen terugvechten na een achterstand.”

Enkelblessure Degruyter (Gent)

Een heel ander verhaal in het verliezende kamp waar ex-Menenspeler Gilles Vandecaveye baalde als een stekker. “Ach, we speelden gewoon een ‘kutmatch’. In werkelijk alle onderdelen lieten we het afweten. De receptie waarin we normaal uitblinken draaide dit keer niet en ook aanvallend haalden we te weinig”, aldus de Gent-speler. “Jammer, want ik had ondanks onze slechte match het gevoel dat er hier iets te rapen viel en dat we zelfs konden winnen. Maar ik wil niets afdoen aan de prestatie van Menen. Ze hebben verdiend gewonnen.”

Bij Gent zagen ze Tim Degruyter diep in het openingsspel uitvallen met een enkelblessure. Er wordt gevreesd voor een inactiviteit van meerdere weken. “Dat heeft misschien ook wel een invloed gehad op het spel, want de automatismen met Tim staan al het hele seizoen als een huis, maar ik vind wel dat Brems zeer goed is ingevallen. Het was voor hem niet simpel om in die omstandigheden in te komen. Hij heeft nog bijna niets gespeeld dit seizoen, maar toonde wel dat hij over heel wat kwaliteit beschikt.”

Door de nederlaag verliest Gent de leidersplaats. “Tjah, eigenlijk was Roeselare de virtuele leider met een match minder gespeeld. Toch hadden we liever nog een weekje langer op het hoogste schavotje gestaan. We beseffen ook wel dat we de reguliere competitie niet als nummer één zullen afsluiten.”

Menen – Gent 3-0 (25-23, 25-22, 25-23)

Star of the Game: Jelle Sinnesael

Menen: Van Hoyweghen 2, Hänninen 13, Sinnesael 9(Dermaux 2), Kindt 12, Capet 12(Vanneste 2), Van de Velde 5. Libero: Stuer.

Gent: Degruyter (Brems 2), Kjaer 7, Ogink 7(Fischer 9), De Vries 4, Vandecaveye 10(Ver Eecke 2), Colson 8(Vandamme). Libero: Breilin.