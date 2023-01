Legendarische Braziliaanse surfer verongelukt in Portugal

Braziliaan­se trotseert golf van maar liefst 20,72 meter in Portugal en verbreekt zo surfrecord

De Braziliaanse Maya Gabeira heeft een nieuw surfrecord gevestigd bij de vrouwen. De 31-jarige surfster trotseerde een golf van maar liefst 20,72 meter in Portugal. Goed voor een opname in 'The Guinness Book of Records'. De Braziliaan Rodrigo Koxa vestigde in april bij het befaamde surfoord Nazaré een wereldrecord. De gigant die hij "bereed" was 24,38 meter.

