VOLLEYBAL Red Dragons geplaagd door blessures en afzeggin­gen voor EK-kwalifica­tie­cam­pag­ne: “Grote groep jong talent zonder ervaring”

De Final Four van de Golden League hebben ze niet gehaald, vanavond beginnen de Red Dragons onder de nieuwe bondscoach Emanuele Zanini (57) aan het tweede luik, de kwalificatieronde voor het EK 2023. De Italiaan zit met kopzorgen, want hij moet aan de slag met een fel verjongde selectie. En dat had hij niet zien aankomen… “Het werd mij anders voorgesteld.”

3 augustus