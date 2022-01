Las Vegas wenkt voor bokser Delfine Persoon: Amerikaanse Mayer stelt gevecht om WBO- en IBF-wereldtitels voor

Meer sportDelfine Persoon is nog niet uitgestreden. Gisteren kreeg de 37-jarige West-Vlaamse een uitnodiging in haar mail van de Amerikaanse Mikaela Mayer om in maart in Las Vegas te boksen, met de WBO- en IBF-wereldtitels bij de pluimgewichten als inzet. De onderhandelingen gaan nu over de beurs.

Boksen voor de WBC-titel, toch nog altijd de meest prestigeuze gordel, dat kan niet meer voor Delfine Persoon. Màg niet meer. De WBC laat z’n boksers namelijk niet toe dat ze amateurkampen doen, terwijl Persoon dat statuut net nodig had om in maart 2020 aan te treden op het olympisch kwalificatietoernooi in Londen.

Maar er zijn nog andere grote boksbonden, met name de WBO, IBF en WBA, die het wél toelaten en zo kwam Delfine Persoon in beeld bij Mikaela Mayer, een 31-jarige Amerikaanse. Zij zoekt op korte termijn - rond 26 maart - een uitdaagster om in Las Vegas haar twee titels te verdedigen.

Moeilijk tegen thuisbokser

Mayer is geen doetje. Ze verloor nog geen enkele van haar 16 profkampen en won er vijf met knockout. In november rekende ze al overtuigend af met Maiva Hamadouche. Geen onbekende voor Persoon: in 2015 verdedigde de West-Vlaamse met succes haar WBC-wereldtitel tegen de Française. Persoon won op 1 november nog een gevecht van de 28-jarige Mexicaanse Beatriz Aguilar.

Het is nu kwestie van een akkoord te bereiken over een beurs. Het moet wel lonen voor Persoon, die maar al te best weet hoe moeilijk het is om een thuisbokser te verslaan. In juni 2019 en augustus 2020 leed ze telkens een controversiële nederlaag tegen Katie Taylor. “Als Delfine van Mayer wil winnen, dan moet ze op ko winnen,” weet haar trainer Filiep Tampere. “Het voordeel is wel dat Mayer vooruit bokst en niet wegloopt, dus dat is gunstig voor Delfine. En de WBO- en IBF-titels, dat zijn toch mooie titels...”

Wordt vervolgd.

Volledig scherm Delfine Persoon. © Florian Van Eenoo Photo News