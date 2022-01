Landskampioen Oostende stoot door naar laatste zestien in Champions League

BasketbalLandskampioen Oostende heeft zich voor de laatste zestien in de Champions League geplaatst na een fantastische 77-83-zege in en tegen KK Igokea.

Na de vlotte overwinning van afgelopen dinsdag in Oostende moest de landskampioen donderdagavond op Bosnische bodem de beslissende derde wedstrijd in de play-in fase afwerken. Ondanks de positieve coronatest stond hun Servische coach Marko Barac overigens gewoon langs de zijlijn. In tegenstelling tot de vorige confrontatie namen de Bosniërs de beste start en werd geprofiteerd van de Oostendse balverliezen om een eerste kloof te slaan bij 17-7. Oostende reageerde via Randolph met een 0-7-run en hield het verschil op het einde van het eerste quarter beperkt tot vier eenheden (22-18).

Hetzelfde spelbeeld in de aanvangsminuten van het tweede luik, maar met twee bommen effende Booth het pad voor een 0-10-run en een eerste Oostendse voorsprong bij 26-28. Een zoekende Brimah moest het onder de korf echter ontgelden tegen de sterke Stephens, maar het was Starks die de Bosniërs op weg zette naar de vierpuntenbonus bij de rust (43-39). Igokea bracht Oostende in het derde quarter weer aan het wankelen dankzij onder meer twee driepunters van Waller (56-44).

Coach Gjergja haalde Brimah naar de kant en de sterk ingevallen Bratanovic drukte meteen zijn stempel op de wedstrijd. Djordjevic en Randolph vonden eveneens de weg naar de korf vanop afstand en met zijn zesde punt bracht Bratanovic zijn team terug tot op één punt (61-60). Toch bleven de bezoekers in hetzelfde bedje ziek met een overvloed aan balverliezen (20 turnovers), waarvan Igokea dankbaar gebruik maakte (73-62). Oostende opnieuw in de achtervolging en hoe! Een bom van Jantunen en twee stuks van uitblinker Booth in de regie van kapitein Djordjevic luidde een uiterst sterk slotoffensief in, goed voor een 0-18-eindspurt naar een zegezekere 73-80-voorsprong. De Amerikanen Booth (24 punten) en Randolph (22 punten) legden de Bosnische fans finaal het stilzwijgen op.

Oostende stoot zo door naar de Round of 16 in de Champions League en belandt in poule K met het Spaanse Malaga, Cluj uit Roemenië en de winnaar van het duel tussen Hapoel Jerusalem (Israël) en SK Prometey uit Oekraïne. De eerste wedstrijd in en tegen Malaga stond gepland op woensdag 26 januari, maar zou uitgesteld worden naar een later tijdstip. Bijgevolg zou de eerstvolgende Europese opdracht van Oostende het thuisduel tegen Prometey of Jerusalem worden op 1 februari. De kwalificatie levert de landskampioen bovendien 40.000 euro extra op, bovenop hetzelfde bedrag dat de club ontving als startgeld voor het reguliere seizoen.

KK Igokea - BC Oostende: 77-83

(22-18, 43-39, 61-60, 77-83)

KK Igokea: Josilo 5, Ilic 3, Stephens 19, Waller 15, Starks 9, Talic 3, Robinson 5, Tanaskovic 10, Radanov 4, Fundic 4

BC Oostende: Randolph 22, Booth 24, Djordjevic 7, Gillet 2, Brimah 5, Buysschaert 2, Jantunen 9, Conger 2, van der Vuurst 4, Bratanovic 6

