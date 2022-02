Landskampioen Oostende dicht bij een stunt tegen Cluj-Napoca

In een kolkende BTarena, de thuishaven van Cluj-Napoca, won Stipanovic (ex-Luik en ex-Oostende) de opworp en knalde Brown meteen zijn eerste bom, van de vier stuks in het eerste quarter, door de korf. Aan de overkant had de Roemeense verdediging geen antwoord op de infiltraties van Brimah vanuit de ‘pick and roll’. Oostende behield de voorsprong tot 20-22, maar sloot het eerste luik af met een minimale achterstand (26-24). In het tweede quarter gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe en bleef de score beperkt tot 11-13. Een sterke Brimah bracht de bezoekers weer helemaal langszij met een late korf (37-37). Hetzelfde spelbeeld na de rust tot aan 48-49, waarna Cluj met een 7-0-run een kloofje sloeg. Gjergja hield lang vast aan zijn basisvijf en zag hoe het Amerikaanse duo Booth-Randolph de scheve situatie recht wist te zetten (59-56), maar vroeg in het slotluik moest Oostende weer stevig in de achtervolging (67-56). Dichter dan zes eenheden kwam de landskampioen niet meer (72-66) in een wedstrijd die vijf minuten te lang duurde. Opvallende vaststelling echter is het feit dat Oostende maar liefst 48 punten scoort in de paint en slechts vier vrijworpen kreeg. Donderdag gaat de kustploeg in eigen huis op zoek naar een eerste zege in de Round of 16.