Landskampioen Oostende blijft ongeslagen in BNXT League na zege tegen titeluitdager Antwerp Giants

Olympische Winterspelen Loena Hendrickx droomt van top vijf in Peking, maar is ook realist: “De Russinnen trainen op hun vijfde al op topsportni­veau”

Een vierde plaats op het EK eerder deze maand in Tallinn wakkert de ambitie bij Loena Hendrickx (22) aan. Hoopvol om te schitteren op de nakende Olympische Winterspelen in Peking. “Loena is een prachtige rijdster”, was het commentaar van schaatslegende Katarina Witt na dat EK, waarin ze na de korte kür zowaar tweede stond. Uiteindelijk moest ze vrede nemen met een plaats net naast het podium. Best of the rest, na drie Russinnen. In een exclusief gesprek spreekt Hendrickx haar ambitie uit om de topvijf te halen in China. “Dat gaat moeilijk worden, maar het is wel realistisch. Wanneer ik twee foutloze küren neerzet... De Russinnen beginnen al van hun vijfde echt op topsportniveau te trainen, zelf ben ik pas meer beginnen trainen op mijn dertiende. Daar ligt het verschil. Maar ik heb nog groeimarge.”

29 januari