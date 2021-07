Landgenoot Ryad Merhy verdedigt WBA-titel met glans, Chinese uitdager knock-out in 8ste ronde

Olympische Spelen Van Tichelt en Timmers zagen door corona ‘hun’ Spelen in het water vallen: “Ça va nu nog, maar zodra het op tv komt, zal het misschien wat pikken”

11 juli Het plan was om ­afscheid te nemen na Tokio 2020. Tot het ­coronavirus en het jaar uitstel van de ­Spelen alles in de war stuurde. Zo komt het dat Pieter Timmers (33) en Dirk Van ­Tichelt (37) nu niet in Tokio zitten, maar thuis met hun kroost. “Als ik naar de Spelen op tv kijk, zal ik ­waarschijnlijk denken: ‘Ik had daar kunnen staan’”, zegt Van ­Tichelt. En Timmers? “Ik heb er vrede mee.”