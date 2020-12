Lakers nemen NBA-kampioenschapsring in ontvangst, maar verliezen wel stadsderby, Durant viert terugkeer door de grote poort

NBADe NBA heeft zich afgelopen nacht opnieuw op gang getrokken. De Los Angeles Lakers kregen zoals de traditie dat wil hun kampioenschapsring uitgereikt. Het kon LeBron James en co wel niet inspireren, want de openingswedstrijd tegen stadsrivaal LA Clippers ging verloren. In de andere wedstrijd won Brooklyn Nets makkelijk van Golden State Warriors.

Altijd een sacraal moment. Voor aanvang van de stadsderby tegen de Clippers mochten de Lakers hun kampioenschapsring in ontvangst nemen. De vierde voor James, die eerder al kampioen werd in 2012 en 2013 (Miami Heat) en 2016 (Cleveland Cavaliers). Ook Anthony Davis pronkte met een exemplaar. Voor hem was het z'n eerste titel. In de ring zitten - naast heel wat karaat aan geel diamant - ook verwijzingen naar Kobe Bryant. Zo is onder meer het rugnummer van elke speler op de ring omgeven door een slang. Een verwijzing naar ‘Black Mamba’, de bijnaam van Bryant. “We wilden met deze ring echt een statement maken”, aldus juwelier Jason Arasheben bij ESPN.

De Clippers waren maar matig onder de indruk van de ceremonie en namen de wedstrijd van bij de start in handen. De Lakers kwamen uit het kortste tussenseizoen ooit en leken niet meteen in staat tot grootse dingen. Paul George was de grote uitblinker bij de Clippers. In de eerste helft moest zijn motor nog wat op gang komen, maar in de tweede helft scoorde hij 26 punten (van in totaal 33). Kawhi Leonard voegde daar nog eens 26 punten aan toe. Bij de Lakers strandde James op 22 punten en Davis op 18. Eindstand 116-109 in het voordeel van de Clippers.

Beide ploegen spelen vrijdag hun volgende wedstrijd. De Lakers spelen dan tegen Dallas, De Clippers nemen het op tegen Denver.

Volledig scherm Paul George was de uitblinker bij de Clippers. © AFP

Volledig scherm © AFP

Durant en Irving demonstreren

In die andere wedstrijd op de openingsavond nam Brooklyn Nets makkelijk de maat van Golden State Warriors (125-99). De wedstrijd was de grote terugkeer van Kevin Durant en hij liet meteen zien waarom hij een van de beste spelers van het decennium is. Durant stond 18 maanden aan de kant met een afgescheurde achillespees. Hij scoorde 22 punten in 25 minuten en legde samen met Irving (26 punten) mee de basis voor de eerste Nets-zege van het seizoen.

Bij de Warriors haalde Stephen Curry 20 punten en 10 assists. Rookie James Wiseman was in z’n eerste wedstrijd als center van de Warriors goed voor 19 punten en 6 rebounds. De Warriors spelen hun volgende wedstrijd op Kerstdag tegen Milwaukee. De Nets spelen dan tegen Boston.

Volledig scherm Kevin Durant was meteen goed voor 22 punten, achter hem ex-teammaat Stephen Curry. © EPA

Volledig scherm Irving scoorde 26 punten. © AFP

Volledig scherm Anthony Davis, LeBron James en Quinn Cook tonen hun ring. © USA TODAY Sports

Volledig scherm © AFP