Laatste Belgische vrouwenploeg uitgeschakeld in de CEV competities. CSM Lugoj - Asterix Avo 3-1

Het Europees sprookje van Asterix Avo is voorbij. In het Roemeense Lugoj begon de ploeg uit Beveren met volle moed aan de strijd voor een plaats in de halve finale van de CEV Challenge Cup. Maar op het einde van de volgende sets werden telkens de Beverse receptiefouten afgestraft. In een propvolle zaal ging Asterix Avo op de belangrijke momenten onderuit. Het laatste punt werd - niet toevallig - gescoord door de Ruban, de topaanvalster uit Azerbeidzjan. De Belgische bezoekers met Nova Marring - goed voor 25 punten - konden uiteindelijk de nederlaag niet verhinderen. “In opslag en receptie was Lugoj beter”, luidt de conclusie van coach Vansnick. “We zijn op onze waarde geklopt. Nu wringt het even want we hadden het gevoel dat er meer inzat. Ik denk aan de eerste set vorige week of aan de tweede set hier in Roemenië. Zij waren niet zo veel sterker, maar Lugoj toonde wel meer maturiteit. Als jongste team in alle Europese competities hebben we een parcours afgelegd waarop we fier mogen zijn.” (WVM)