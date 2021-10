Kyle Chalmers verbetert wereldrecord op 100 meter vrije slag

Kickboksen Kijk hier naar de vele hoogtepun­ten in kickboks­kamp Ben Sad­dik-Verhoeven

Geen wereldtitel voor Jamal Ben Saddik (31) in het kickboksen na een geweldige strijd. De Belgische Marokkaan verloor zijn gevecht om de ‘belt’ tegen de Nederlander Rico Verhoeven (32) - sinds 2014 wereldkampioen. Ben Saddik begon voortvarend, maar Verhoeven knokte terug en won in ronde vier met een technische knock-out. “Wat een beest”, vertelde Verhoeven over Ben Saddik, die vandaag op Instagram reageerde. “Ik hoop dat we de strijdbijl tussen ons kunnen begraven.”

