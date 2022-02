Kwalificatie voor zesde grote toernooi op rij is een feit: Belgian Cats stellen WK-ticket veilig met winst tegen Rusland

BasketbalOpdracht volbracht voor de Belgian Cats. Op de Dominicaanse Republiek legden ze een ‘onthoofd’ Rusland over de knie (43-66). Hun ticket voor het WK van 2022 is binnen. Hun zesde kwalificatie op rij voor een groot kampioenschap.

Rusland deed de Belgian Cats nog nooit een overwinning cadeau. Denk maar aan het EK van 2017, toen ze pas in overtime plooiden, met twee puntjes verschil (85-83). Of aan het EK van 2021, waar 33 punten van Emma Meesseman nodig waren om hen in de kwartfinale met één puntje (76-75) te verslaan. Nu was het verzet minder groot - dat lag voor een groot deel aan de afwezigheid van twee bepalende speelsters bij Rusland: Maria Vadeeva en Anastasia Shilova bleven met een coronabesmetting thuis. Dat scheelt al snel een dertigtal punten.

Het maakte de rekening van de Belgen niet. De nederlaag tegen Team USA en de vlucht van Washington naar Santo Domingo deerden de Cats duidelijk niet: ze begonnen vol vertrouwen en met de juiste focus aan hun opdracht. Met alweer Kyara Linkens in een glansrol: dominant onder de borden, scorend (14 punten) en reboundend (6). De trainerswissel Mestdagh-Demory heeft de 1m93 grote center zichtbaar van twijfels verlost.

De Cats deelden in het eerste quarter meteen een tik uit: een kloof van tien punten verscheen op het bord. Onder impuls van Julie Allemand - de Luikse illustreerde waarom ze bij de beste point guards in Europa wordt gerekend met 13 punten, 3 steals en 6 assists - en Emma Meesseman - met 20 punten topscoorster as usual en uitstekend in het samenspel met Linskens - spurtten de Belgen naar een 27-41-voorsprong aan de rust.

Dat zijn team de touwtjes stevig in handen had, bood coach Valéry Demory de gelegenheid om te roteren - net als tegen Puerto Rico maakten ze allemaal minuten. Vooral Billie Massey profiteerde om zich te tonen aan de Franse trainer. Het was game over na drie quarters. Rusland boog het hoofd, de Belgen drongen niet meer aan. Het doel was toch bereikt: hun ticket voor het WK van 2022 was binnen.

Voor de zesde keer op rij kwalificeren de Cats zich zo voor een belangrijk kampioenschap. Op het EK van 2017 gingen ze met brons naar huis, op het WK van 2018 schitterden ze met een vierde plek. Op het EK van 2019 ontgoochelden ze met een vijfde plek, op hun eerste Spelen gingen ze eruit in de kwartfinale en op het EK van 2021 werd het weer brons.

Wat heeft Sydney 2022 voor hen in petto? Afspraak eind september.

Rusland - België 43-66

Quarters: 12-22, 15-19; 9-12, 7-13

België: Allemand 13, Lisowa 4, Delaere 2, Meesseman 20, Linskens 14; Ramette 0, Geldof 2, Ben Abdelkader 2, Massey 6, Resimont 3, Joris 0, Mestdagh 0

