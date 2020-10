Kunstschaatsster Loena Hendrickx maakt na anderhalf jaar rentree: “Gewicht is en blijft een gevecht in de topsport”

573 dagen. Zo lang zal het geleden zijn dat Loena Hendrickx nog eens in competitie uitkwam sinds ze in maart 2019 twaalfde werd op het WK in Saitama, Japan. Morgen treedt ze aan op de Budapest Trophy. Niet aan honderd procent maar de Arendonkse is al lang blij dat ze weer op het ijs staat.

Sinds dat WK sukkelde Hendrickx namelijk van de ene blessure in de andere. Twee ligamenten af in de rechterenkel en vervolgens een peesontsteking in de linkervoet die haar belette te schaatsen. Hendrickx: “En toen ik dan eindelijk weer een kür kon rijden met alles erop en eraan, verdraaide ik bij een sprong mijn enkel – weer twee scheurtjes in de ligamenten. Mentaal was dat zwaar. Elke keer weer die frustraties, elke keer die hoop de grond ingeboord... Ik sta mentaal wel sterk, maar het heeft me goed gedaan om daar met een mental coach over te kunnen praten. Dat maakt dat ik nu weer met een positieve ingesteldheid naar het schaatsen kijk – ik geloof ik dat ik er opnieuw ga staan.”

Eetstoornis

Tussen de blessures in dook er nog een syndroom op: RED-S. Dat staat voor Relative Energy Deficiency in Sport. Eenvoudig gesteld: Hendrickx trainde op een platte batterij. Het gevolg van een eetstoornis, niet zo uitzonderlijk in het kunstschaatsen. “Ik zou het geen anorexia noemen, maar het was op het randje. Ik woog niet te weinig, maar minder dan normaal, door alle stress en niet kunnen sporten. Ik at vooral minder omdat ik me slecht in mijn vel voelde. En ik ga daar niet over liegen: het voelde goed om dat lage gewicht op de weegschaal te zien en complimentjes te krijgen dat ik er goed uitzag en scherp stond. Ik merkte dat het op het ijs ook beter en makkelijker ging, dus dan denk je: ‘Ik moet nog meer ­afvallen’. Maar na een tijdje ­veranderde dat in opmerkingen zoals: ‘Je bent wel héél mager’ of ‘Speelt er iets’? Op de duur raakten de krachten ook op en dan ­komen de blessures – dan moet je een knop omdraaien. Wat is het belangrijkste: dat getal op de weegschaal of kunnen trainen en schaatsen?”

Volledig scherm © REUTERS

Loena Hendrickx, die bij haar olympisch debuut in 2018 zestiende werd, zocht hulp bij een diëtiste. “Want dat gewicht is en blijft een gevecht in topsport. In het schaatswereldje ben ik ook niet bij de magersten. Ik moet ermee leren leven dat ik stevig ben ­gebouwd, dat ik bredere dijen heb dan de anderen. Ik ben geen dun sprietje, maar dat is hoe mijn lichaam ís. Ik vind het soms moeilijk dat ik niet héél slank ben, maar ik moet voor mijn gezondheid gaan. Ja, in het gewone leven heb ik een goed figuur, maar zet me naast die Russinnen... Hoe kan je zoveel sprongkracht hebben en toch zó mager zijn? Door dat REDS-syndroom had ik geen energie om te sporten – hoe doen zij dat dan? Daar ga je dan toch twee keer over nadenken...”

Happy single

In volle lockdown in april onderging haar leven nog een verandering. Het raakte uit met haar vriend Senne Goris. “We waren gewoon te verschillend en groeiden uit elkaar”, zegt ze eerlijk. “Hij zei soms zaken als: ‘Als ik op stap ga, zou ik ook graag hebben dat jij wat met je vrienden doet’. Terwijl hij wist dat mijn sociale leven ­gewoon nul is. Als je dat na twee jaar nog niet weet, hoe goed ken je elkaar dan? Ik had nood aan een partner die me helemaal steunde in de sport en dat miste ik bij hem – het leek me beter er dan een punt achter te zetten.”

Zo is Loena Hendrickx weer een happy single. En een happy ­skater. “Ik heb soms gedacht: ik geef er de brui aan, maar als ik dan op het ijs sta, dan zit ik weer op mijn roze wolk. Dat is gewoon het béste gevoel.”

Volledig scherm © AFP