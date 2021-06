Koude douche voor Belgian Cats op EK basketbal: Belgen lijden pijnlijke nederlaag tegen Bosnië-Herzegovina

Belgian Cats slaan Grieken­land in oefenmatch in één kwart KO

10 juni Zónder Billie Massey, die met de rug sukkelt, maar mét publiek maakten de Belgian Cats gisteren in Kortrijk in hun vrienschappelijke interland in één kwart het verschil tegen Griekenland, 13de op de wereldranking en ook in volle voorbereiding op het EK. In het tweede quarter duwden Emma Meesseman, die de avond met een double double (21 punten, 10 rebounds) afsloot, en topscoorster Kim Mestdagh even het gaspedaal in. Na de rust consolideerde België z’n voorsprong en kwam de zege nooit meer in het gedrang. Zaterdag oefenen de Cats opnieuw tegen de dames uit Hellas.