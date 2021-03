Koning Filip vaart mee met Olympische roeiers

De koning was onder de indruk van het feit dat Brys en Van Zandweghe bij elke roeibeweging zowel met de linker- als de rechterarm ongeveer hun lichaamsgewicht (70kg) omhoogheffen. Tijdens een race van 2000 meter doen ze dat meer dan 200 keer in zes minuten tijd. Koning Filip toonde veel waardering en wenste de roeiers succes.

Brys en Van Zandweghe waren in de wolken met het bezoek. “We hadden hem al eens ontmoet en toen vonden we hem al sympathiek en nu is dat weer zo gebleken. Hij neemt echt tijd voor u. Hij stelt correcte en goede vragen. Hij is oprecht geïnteresseerd in de roeisport”, aldus Brys.