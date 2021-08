Koning Filip en koningin Mathilde wonen de Allianz Memorial Van Damme bij

Triatlon Marten Van Riel na prangende sprint tweede in Edmonton, wereldti­tel voor olympisch kampioen Blummen­felt

22 augustus Knalprestatie van Marten Van Riel in Edmonton. Onze landgenoot miste in Canada op een haar na de overwinning in de Grand Final van de World Triatlon Series. De zege ging in een prangend sprintje naar olympisch kampioen Kristian Blummenfelt die zo ook zeker is van de wereldtitel triatlon op de korte afstand.